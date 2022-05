Zemřel spoluautor sousoší lidických dětí Jiří Václav Hampl

Zemřel spoluautor sousoší lidických dětí, sochař a akademický malíř Jiří Václav Hampl, manžel sochařky Marie Uchytilové, která Pomník dětským obětem války tvořila od roku 1969. Bylo mu 92 let. ČTK o sobotním úmrtí umělce informoval Vavřinec Menšl, který o Hamplovi natočil dokument nazvaný Nechtěný pomník. Hampl byl nejprve žákem sochařky Uchytilové, později manželem. Po její smrti v roce 1989 pokračoval spolu s dcerou Uchytilové Sylvií Klánovou, Annou Nešporovou a několika spolky v úsilí o odlití památníku do bronzu, dílo 82 soch v nadživotní velikosti tehdy existovalo v sádrovém provedení. V roce 1995 bylo v Lidicích instalováno prvních 30 bronzových soch, postupně následovaly další, poslední přibyly o pět let později. Hlavní zálibou Hampla byla podle Menšla malba. "Vytvořil mnoho obrazů umístěných na všech kontinentech a také řadu tepaných reliéfů, rozsáhlá je i jeho činnost medailérská," uvedl Menšl.