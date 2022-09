Zemřel spoluautor Tančícího domu v Praze architekt Vlado Milunić

Ve věku 81 let po dlouhé nemoci zemřel český architekt chorvatského původu Vlado Milunić, který se do povědomí veřejnosti dostal jako spoluautor Tančícího domu v Praze. Uvedl to dnes Český rozhlas s odvoláním na architektovu rodinu. Rodák z Chorvatska, který od mládí žil v Česku, byl znám i svými názory na podobu pražských sídlišť či jako spoluautor řady sociálních staveb. Jako pedagog působil na Českém vysokém učení technickém (ČVUT), kde vystudoval architekturu.

Tančící dům na pražském Rašínově nábřeží Milunić navrhl spolu s kanadsko-americkým architektem Frankem Gehrym. Stavba, která vznikla v polovině 90. let minulého století, vzbudila původně mnoho odmítavých reakcí. Postupně se stala jedním ze symbolů Prahy a za čtvrtstoletí existence nasbírala řadu ocenění.