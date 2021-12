Zemřel spoluzakladatel kapely Olympik Pavel Chrastina

Ve věku 81 let zemřel spoluzakladatel skupiny Olympik Pavel Chrastina. Českému rozhlasu to potvrdil frontman skupiny Petr Janda. Chrastina ve skupině působil v 60. letech jako textař a hrál na baskytaru. Napsal například písně Želva, Snad jsem to zavinil já nebo Pták Rosomák. Už předtím se jako člen pražských kapel EP-Hifi a Studijní skupiny big beatu významně podílel na podobě tehdejší české hudební produkce. První skupinu si založil už jako student elektrotechnické fakulty v roce 1958 na zámku v Poděbradech.