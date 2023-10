Zemřel světově proslulý dirigent Zdeněk Mácal, bylo mu 87 let

Ve věku 87 let zemřel ve středu světově proslulý dirigent Zdeněk Mácal. Za svou pětapadesátiletou kariéru dirigoval více než 170 významných orchestrů. Mimo jiné Královskou filharmonii v Londýně, Berlínské filharmoniky nebo Vídeňské symfoniky či symfonické orchestry v Chicagu a Bostonu. Mezi lety 2003-2007 byl šéfdirigentem České filharmonie. Výrazně na sebe upozornil už v polovině 60. let, a to na mezinárodních dirigentských soutěžích. Z československé hudební scény zmizel na téměř 30 let, poté co v roce 1968 emigroval do zahraničí. Do vlasti se jako umělec vrátil v roce 1996. Když poprvé po 28 letech stanul na Pražském jaru 1996 znovu před dirigentským pultíkem v Rudolfinu, byl jeho návrat senzací. V cizině, stejně jako na tuzemských pódiích, prosazoval českou hudbu. Ve své dirigentské práci se zaměřoval na Gustava Mahlera, Johannesa Brahmse či Antonína Dvořáka. Provázelo ho však i dílo Leoše Janáčka, jehož je obdivovatelem. Proto také přijal čestnou funkci prezidenta Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj.