Zemřel uznávaný astronom Luboš Kohoutek, objevitel slavné Kohoutkovy komety

V sobotu 30. prosince v německém Bergedorfu zemřel uznávaný český astronom Luboš Kohoutek, objevitel slavné Kohoutkovy komety. Bylo mu 88 let. Na svém webu to dnes oznámila Česká astronomická společnost. Kohoutek objevil 75 planetek a pět komet, z nichž jedna po něm dostala jméno, přinesla mu světovou proslulost a inspirovala umělce. Kohoutek se ale zabýval hlavně planetárními mlhovinami, jejich objevováním, určováním jejich vzdáleností a fyzikálních parametrů. Do Německa emigroval v roce 1970 po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy.

"Je to velká ztráta jednoho z nejpracovitějších a nejpečlivějších českých astronomů 20. století, který strávil rekordních 290 směn u dalekohledu Evropské jižní observatoře na La Silla (v Chile)," napsala Česká astronomická společnost. Uvedla, že planetky a komety Kohoutek objevoval díky vytrvalosti v pozorování a důkladnému studiu širokoúhlých snímků. Planetkám dával ryze česká jména: Hus, Komensky, Neruda, Capek, Smetana, Dvorak, Janacek, Martinuboh, Masaryk, Palach, Voskovec-Werich, ale také třeba Moravia. Naproti tomu planetka číslo 1850, objevená za druhé světové války v Heidelbergu, dostala na návrh německého kolegy Karla Reinmutha název Kohoutek.

Byla to zároveň jedna z nejjasnějších komet 20. století a první kometa zkoumaná z kosmu astronauty americké kosmické laboratoře Skylab, podle astronomické společnosti tak znamenala přelom v kometárním výzkumu. "V druhé polovině roku 1973 a po celý rok 1974 se tak Luboš Kohoutek stal mezinárodní mediální hvězdou, což mělo pozoruhodný důsledek, že mu tehdejší československý režim povolil opět soukromě navštěvovat Československo, i když za podmínky, že nebude vystupovat veřejně," uvedla astronomická společnost.