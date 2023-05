Zemřela disidentka, publicistka a překladatelka Petruška Šustrová

Petruška Šustrová, která zemřela ve věku 75 let, byla jednou z nejvýraznějších disidentek. Byla to nesmírně statečná žena, která se vždy stavěla proti bezpráví a útlaku. V reakci na úmrtí Šustrové to uvedla na twitteru předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Na odchod někdejší mluvčí Charty 77 reagují na sociálních sítích i další politici. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) připomněl, že Šustrová byla držitelkou Ceny Ferdinanda Peroutky. Označil ji za odvážnou osobnost, která se také významně podílela na transformaci a pomohla sblížit českou a polskou kulturu.

Petruška Šustrová v roce 1976 podepsala Chartu 77 a v roce 1985 se stala jednou z jejich mluvčích.

Po Sametové revoluci v roce 1990 nastoupila na pozici náměstkyně federálního ministra vnitra. Po odchodu z ministerstva v roce 1992 začala působit jako novinářka. Mnoho let pravidelně publikovala v Lidových novinách.