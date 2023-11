Zemřela herečka Zdena Hadrbolcová, filmová představitelka starostlivých maminek

Ve věku 86 let dnes v Praze zemřela filmová a divadelní herečka Zdena Hadrbolcová. Ve filmu a v televizi se proslavila zejména jako představitelka starostlivých maminek. Zahrála si například ve snímku Už zase skáču přes kaluže, ve Slavnostech sněženek či v televizních seriálech Létající Čestmír a Ulice. Informaci serveru Blesk.cz potvrdila ČTK herečka a výtvarnice Iva Hüttnerová.

Hadrbolcová loni v prosinci utrpěla podle médií mozkovou příhodu a musela být převezena do nemocnice. V poslední době byla v léčebně pro dlouhodobě nemocné. "My jsme to velmi tajili, kde je, aby měla klid," řekla ČTK Hüttnerová, která byla s Hadrbolcovou v kontaktu. Dodala, že herečka zemřela dnes ráno.

Zdena Hadrbolcová se narodila 13. července 1937 a vystudovala francouzské gymnázium. Pak nastoupila na DAMU. V ročníku byla s dalšími hereckými hvězdami: Františkem Husákem, Ninou Divíškovou a Libuší Švormovou, jak uvádí web Česko-slovenská filmová databáze. Třicet let působila v Divadle S.K.Neumana (dnes Divadlo Pod Palmovnkou). Pak následovala další angažmá. Na jevišti ztvárnila řadu postav, mimo jiné Soňu v Čechovově Strýčku Váňovi nebo Růženku ve Šrámkově lyrickém dramatu Měsíc nad řekou. Hrála role maminek a tetiček. První maminku si zahrála už v roce 1970, a to ve snímku Karla Kachyni Už zase skáču přes kaluže. Před kamaerami ztvárnila několik stovek postav. Posledním větším snímkem, v němž si zahrála, byla komedie scenáristy Petra Kolečka Přes prsty (2019). Byla také pedagožka na DAMU. Kromě herectví se věnovala také překladům z francouzštiny, italštiny a angličtiny, napsaly Novinky.cz.