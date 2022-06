Zemřela sbormistryně Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu Blanka Kulínská

Ve věku 87 let zemřela skladatelka, pedagožka a sbormistryně Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu Blanka Kulínská. Za svůj život natočila desítky rozhlasových snímků a nahrávek a absolvovala stovky koncertů a vystoupení napříč světem. Od roku 1973 zároveň působila jako šéfka Bambini di Praga, a to až do roku 2011, kdy sbor ukončil svou činnost. Rok předtím Kulínská dostala od České hudební rady Cenu za celoživotní umělecký přínos k rozvoji dětského sborového zpěvu.