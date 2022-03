Zemřela Věra Gissingová, jejíž příběh zachytil Petr Sís v knize Nicky & Věra

V 93 letech zemřela Věra Gissingová, která byla v roce 1939 jedním z dětí, jež zachránil Nicolas Winton před transportem do koncentračních táborů. Její příběh zachytil v knize Nicky & Věra výtvarník Petr Sís, který o úmrtí Gissingové informoval na facebooku.

"Paní Věra Gissingová, hrdinka mé knihy Nicky & Věra, se včera (v pondělí) vydala na svou poslední cestu ve věku 93 let. Věřím, že se setká se svým zachráncem, Sirem Nicolasem Wintonem. Děkuji Vám za inspiraci," napsal Sís. "Paní Věro, děkuji, že jsem mohl vyprávět váš příběh," dodal.

V knize Nicky & Věra se setkávají dva příběhy. Jedním je příběh mladého Wintona, který v předvečer druhé světové války zachránil před nacisty 669 převážně židovských dětí. A druhým je příběh Věry Gissingové, jednoho z dětí, které v Praze nastoupily do vlaku směrem do Londýna. Její rodiče zemřeli v nacistických táborech. Po válce se vrátila do Československa, z něhož posléze emigrovala. Své vzpomínky později sepsala v autobiografické knize Perličky dětství.