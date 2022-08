Zemřela zpěvačka Hana Zagorová, bylo ji 75 let

Zemřela jedna z nejvýznamnějších českých zpěvaček Hana Zagorová. Českému rozhlasu potvrdil to její manažer Luboš Kříž. Devítinásobné Zlaté slavici bylo pětasedmdesát let. Hana Zagorová od mládí trpěla poruchou krvetvorby. Její zdravotní stav se zhoršil po té, co v roce 2020 onemocněla covidem-19. Kvůli únavě a oslabení organismu od minulého léta zrušila své pracovní závazky.

Hana Zagorová se narodila v roce 1946 v Petřkovicích na Ostravsku. Do povědomí veřejnosti se dostala v 60. letech 20. století. Svůj úplně první singl Prý jsem zhýralá vydala v roce 1968, kdy se začala více objevovat v rozhlase a televizi. S orchestrem Václava Zahradníka nahrála svou první LP desku Bludička (1970) s hitem Bludička Julie. Když se z Ostravy přesunula do Prahy, začala spolupracovat s Tanečním orchestrem Československého rozhlasu a v rychlém sledu vydala řadu alb. Například Cesta ke štěstí, Oheň v duši mé, Světlo a stín či Mimořádná linka.

Vystupovala i s Michalem Prokopem a Petrem Rezkem a také s italským zpěvákem Drupim. V televizi měla vlastní pořady jako Zaváté studánky a Prázdniny. Koncertovala také v Polsku, Rusku a Německu. Osmdesátá léta byla spojena zejména s dvojicí Petr Kotvald - Stanislav Hložek. V devadesátých letech její popularita klesala, ale stále vydávala alba. Hlavně společně se svým manželem, operním pěvcem Štefanem Margitou. Například v roce 1994 to bylo album Ave - Hana Zagorová a Štefan Margita nebo Když nemůžu spát. Její poslední oficiální LP deskou byla Konečně spolu - Hana Zagorová a Štefan Margita z roku 2020.

Hana Zagorová za svoji kariéru nazpívala téměř 900 písní. Je majitelkou 19 platinových a zlatých desek za úspěšné prodeje zvukových nosičů se svými písněmi, kterých se prodalo bezmála 11 milionů. V roce 2014 byla uvedena do Síně slávy hudebních cen Anděl.