Ženě, která v dodávce s běženci ujížděla na Zlínsku policii, hrozí až osm let

Ženě, která v pondělí odpoledne pod vlivem drog ujížděla v dodávce se 17 běženci na Zlínsku policii, hrozí až osmileté vězení. Kriminalisté dvaatřicetiletou cizinku žijící v Praze obvinili z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice a z obecného ohrožení. Policie také podala návrh na vzetí ženy do vazby, řekla ČTK policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Řidička policejní hlídce ujížděla několik kilometrů, narazila při tom i do jednoho z protijedoucích vozidel. Policisté ji zastavili ve Zlíně-Malenovicích až poté, co do dodávky narazili služebním autem. "V přepravním prostoru určeném pro převoz sedmi osob převážela přes hranice 17 mužů, migrantů, za předem stanovenou odměnu," uvedla mluvčí. Cizinka není držitelkou řidičského oprávnění. "Policisté zjistili, že je na ni vydán zatykač pražským soudem a bylo po ní vyhlášeno celostátní pátrání kvůli majetkové trestné činnosti. V rejstříku trestů má jeden záznam. Při ohledání vozidla našli policisté mimo jiné bílou krystalickou látku v sáčku, několik dalších registračních značek jiných států a 120 eur v hotovosti. Žena se přiznala, že před jízdou užila pervitin," uvedla mluvčí.