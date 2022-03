Ženíšek: Řešením by mohla být částečná bezletová zóna

Vytvoření alespoň částečné bezletové zóny na Ukrajině je podle předsedy sněmovního zahraničního výboru Marka Ženíška (TOP 09) hlavním tématem, které se snaží prosadit s partnery ze zahraničních parlamentních výborů. Ženíšek to dnes uvedl na twitteru s odkazem na možnost vytvořit bezletovou zónu alespoň nad humanitárními koridory, která by omezila dopady ruské agrese proti Ukrajině na civilní obyvatele. "Omezená bezletová zóna za účasti i nečlenských zemí NATO by měl být začátek," uvedl Ženíšek.

Předseda sněmovního zahraničního výboru tak reagoval na vyjádření analytika a bývalého dlouholetého diplomata Martina Svárovského. Podle něho by vynucení bezletové zóny nad celou Ukrajinou, po níž volají ukrajinští představitelé, znamenalo válku mezi NATO a Ruskem. Řešením by ale mohla být úzce vymezená letecká zóna nad humanitárními koridory na západě Ukrajiny v oblastech, kde se nebojuje, případně několik desítek kilometrů široký koridor z Kyjeva na západní hranice Ukrajiny. Pokud by se do střežení bezletové zóny zapojily také státy mimo NATO, nemohlo by to Rusko považovat za eskalační krok aliance, uvedl Svárovský.