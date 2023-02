Zhroucené Rusko by bylo velkým nebezpečím, řekl Pavel v on-line diskusi o válce

Vnitřně drolící se Rusko by podle nastupujícího prezidenta Petra Pavla mohlo být kvůli rozbrojům ještě nebezpečnější než v současnosti, proto by řešení konfliktu na Ukrajině nemělo směřovat k zhroucení agresora. Pavel to řekl v dnešní hodinové on-line diskusi na svém facebooku na téma ukrajinského konfliktu. "Zhroucené Rusko by bylo velkým problémem," uvedl s tím, že po skončení konfliktu by si mělo Rusko udržet kontrolu a být schopno vést mezinárodní jednání. Zopakoval, že jednání mohou začít pouze pod podmínkou, že Ukrajina dostane pod kontrolu veškeré své území k roku 2014.

Velkou roli podle něj může hrát Čína, která je sice ekonomickým partnerem Ruska, ale za rok od počátku konfliktu nevyvinula směrem k Rusku přímou vojenskou podporu. Zmínil v tom směru některé body mírového návrhu Číny. V hodinové diskusi několikrát zopakoval, že kvůli řešení budoucích konfliktů je po ukončení konfliktu třeba zaměřit se na změnu pravidel Organizace spojených národů tak, aby byla připravenější a akceschopnější.