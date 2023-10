Žiju v Izraeli, moje vlast je ale tady. Eva Erbenová je jednou z nových laureátů ceny Gratias Agit

Eva Erbenová | Foto: Alexis Rosenzweig, Radio Prague International

Mezi oceněnými je i spisovatelka Eva Erbenová, rodačka z Děčína. Jako dítě zažila koncentrační tábor v Terezíně a Osvětimi. Na jaře 1945 utekla z pochodu smrti. O tom, co ji za války potkalo, dětem řekla, až když bylo nejmladšímu synovi deset let. Tak vznikla i knížka Mámo povídej, tys tam byla. A není to kniha jediná, Eva Erbenová je autorkou několika autobiografických knih. Před 75 lety emigrovala do Izraele, s manželem se usadili ve městě Aškelon na jihu země. Nyní ji odtud vyhnala válka. Do Prahy přiletěla repatriačním letem, kterého byla ve svých téměř třiadevadesáti letech nejstarší pasažérkou.

„Být sama doma v bytě, kde neustále na vás střílí, 600 raket denně pořád sirény, to není život. Tady v Čechách jsem mezi vámi a můžu něco říct. Moje děti jsou šťastné, že mě nemají doma, že se nemusí starat, protože mají o mě strach. Nemám žádný kryt, vždycky jsem se v Izraeli cítila velmi jistá. Naše vojsko, naše rozvědka …, nikdy neměla strach. To mě teď vzali, teď mám strach. Ne o sebe, v mém stáří si už můžu dovolit umřít. Ale o moje děti. Československo milují a jezdí sem, pro ně to ale není jejich vlast. A moje vlast není Izrael, moje vlast je tady. Jsem tady doma a žiju v Izraeli.“

Jako dítě přežila Eva Erbenová holocaust, aktuální dění v Izraeli se ale podle ní nedá s tehdejšími událostmi srovnávat.

Ukradli nám Izrael

Eva Erbenová a Jan Lipavský | Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

„Absolutně ne. Holocaust byla politická situace a tohle je pogrom. A je to zaviněné naším ministerským předsedou Benjaminem Netanjahuem, který je korupčník. Jeho žena je opilá, jeho děti nemají svou rodinu, nikdo nic není. A tito lidé nám ukradli Izrael. A tato společnost je ortodoxní, superortodoxní, Darwin je pro ně sprostý slovo. Oni nejsou z opic, ale z žebra Adamova. Jsou to primitivní lidé, sice používají všechny ty digitální, ty nové věci, ale všechno je podle nich od Pána Boha.“

Nynější návštěva Česka má pro Evu Erbenovou zvláštní význam. Nejen, že si osobně přebrala cenu Gratias agit, ale chce o situaci v Izraeli veřejně mluvit.

„Chtěla bych oslovit třeba papeže, vlastně všechny duchovní, jestli je to islamista, rabín nebo kněz. Jak se na toto díváte? Mlčeli jste, když byla šoa, když nás cpali do plynových komor. Nikdo z těch lidí nic neřekl. A teď zase mlčí. Ti, co vraždí, jsou lidi zbožní, jsou to zbožní muslimové. Jsou ale vrahové. V Koránu nestojí, aby podřezávali děti, aby znásilňovali. A proč se teď lidé neozvou? To je zrada na lidskosti.“

Jednu českou knihu ročně

Tomáš Řízek a Jan Lipavský | Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

Dalším z oceněných je Tomáš Řízek. Téměř dvě desetiletí se zabývá uměleckou a nakladatelskou činností na Tchaj-wanu. Založil nakladatelství Mi-Lu Publishing. Ilustroval desítky dětských knih a je například autorem série příběhů na motivy původních obyvatel Tchaj-wanu. Jeho kniha Sestřelte slunce byla zařazena mezi 40 doporučených knih jako četba pro školáky a středoškoláky. Ve svém vydavatelství plánuje vydat jednu českou knihu ročně. Jako první tu byla jeho ilustracemi v roce 2021 vydaná Erbenova Kytice.

„Všichni si klepali na čelo. Kytice na Tchaj-wanu, co to může komu říct? Nicméně já se domnívám, že jsme tím udělali velký nakladatelský počin. Polovinu už máme prodanou. České Mi-Lu Publishing vydává tchaj-wanské autory v překladu do češtiny. Tak bylo jenom logické napřít energii opačným směrem. Já jsem přemýšlel, co by se dalo vydat. Knížky našich tchaj-wanských autorů jsou velmi poetické, tak jsem přemýšlel, co vydat poetického v češtině. Kytice byla mým dávným přáním. Já už jsem první skicy dělal před dvaceti lety v ČR. Ta Erbenova Kytice se stala také doporučenou četbou pro studenty základních a středních škol na Tchaj-wanu.“

Obrazy Tomáše Řízka jsou trvale zastoupené ve vstupní hale ministerstva kultury na Tchaj-wanu. Výtvarné workshopy pořádá i pro děti. Kvůli tomu se naučil i jazyk.

Jan Marek a Jan Lipavský | Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

„Opravdu jsem několik měsíců navštěvoval Mandarin Training Center na univerzitě. Každý den jsem měl tu nalejvárnu čínštiny do hlavy. V běžném životě jsem schopný se představovat a prezentovat v čínštině. Vedu spoustu workshopů a aktivit v angličtině. I v čínštině, to jsem byl donucen okolnostmi. Jednou mi v Hongkongu učitelé řekli: my ani jeden nemluvíme anglicky, tak jsem musel dělat workshop v čínštině. Pod tlakem se jazyk učí nejlíp.“

Cenu obdržel také lékař Jan Marek specializující se na dětskou a prenatální kardiologii, který působí mimo jiné v Londýně. V Británii žije také Jana Sommerlad, překladatelka a redaktorka, jež je 15 let ve vedení britské dobrovolnické organizace The Friends of Czech Heritage, která zajišťuje fondy na opravu historických památek v Česku, dobrovolné brigády v českých památkových objektech a úzkou spolupráci a výměnu zkušeností mezi památkáři v Británii a ČR.

Kardiolog, vědec, překladatelka i bohemista

Sabine Gruša a Jan Lipavský | Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

Mezi další oceněné patřili například Sabine Gruša, zakladatelka spolku “Němečtí přátelé a podporovatelé Nadace Olgy Havlové”, dětský kardiolog Jan Marek působící v Londýně. Z Velké Británie přijela také Jana Sommerlad, překladatelka, pedagožka a redaktorka, která je 15 let ve vedení britské dobrovolnické organizace zajišťující fondy i dobrovolníky na opravu historických památek v Česku.

Za přínos k prohlubování vztahů mezi krajany a Českou republikou byl oceněn vědecký pracovník a dřívější ředitel Etnologického ústavu Akademie věd Stanislav Brouček. Oceněn byl také dlouholetý výkonný ředitel Amerického židovského výboru David Harris nebo Alessandro Catalano, bohemista, překladatel, vysokoškolský pedagog a redaktor, který se v Itálii zasloužil ve výrazné míře o propagaci české literatury.

Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Jedinou organizací, která letos cenu obdržela, je Bohemian Benevolent and Literary Association, jejímž posláním je podle ministerstva zachování českého i slovenského kulturního dědictví v zahraničí a podpora krajanských aktivit v New Yorku a okolí.

Cenu Gratias agit udělují ministři zahraničních věcí od roku 1997 významným osobnostem a organizacím, které se zasloužily o šíření dobrého jména Česka zahraničí. Svou prací a svými aktivitami pomáhají ocenění jednotlivci i organizace zviditelňovat Česko. Cena není spojena s finanční odměnou.