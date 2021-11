Zima: Zeman by měl zůstat v nemocnici, jmenovat Fialu v Lánech by mohl

Prezident Miloš Zeman by měl zůstat v péči Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), aby nabral síly, řekl České televizi (ČT) šéf jeho lékařského konzilia Tomáš Zima. Připustil, že Zeman by mohl nakrátko opustit nemocnici, aby jmenoval Petra Fialu (ODS) premiérem. Jmenování Fialy předsedou vlády by se podle něj i Zemana mělo odehrát 26. listopadu na zámku v Lánech.

Zeman předpokládá, že propuštěn z ÚVN bude během několika dnů, řekl ve středu v krátkém rozhovoru pro televizi Nova. Uvedl, že z nemocnice odjede do Lán, kde bude přijímat kandidáty na ministry ve Fialově vládě. S odkazem na televizní rozhovor Zimovo vyjádření dnes zpochybnil prezidentův kancléř Vratislav Mynář. "Rozhovor pana prezidenta na TV Nova jasně ukázal, že prognózy pana profesora Zimy jsou krajně nespolehlivé. S touto znalostí je třeba vnímat i jeho současné doporučení," citovala ČT Mynářovu textovou zprávu.