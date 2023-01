Získat povolení k stavbě malých obnovitelných zdrojů bude snazší

Postavit si malý obnovitelný zdroj energie bude brzy jednodušší. Se snazším povolováním takových staveb počítá novela energetického zákona, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Nově nebudou lidé u staveb zdrojů energie do 50 kilowattů potřebovat povolení stavebního úřadu ani licenci od Energetického regulačního úřadu. Do teď to platilo jen u zdrojů s výkonem do deseti kilowattů. Novinka se týká třeba fotovoltaických elektráren. Podle novely nebude nově taky nikdo posuzovat vzhled stavby. Vláda předložila novelu hlavně kvůli snížení energetické závislosti na Rusku.