Životní úroveň v ČR se loni zvýšila na 94 procent úrovně EU, je na úrovni Itálie

Životní úroveň v Česku se i přes pandemii koronaviru přiblížila loni průměrné úrovni zemí EU. Hrubý domácí produkt na obyvatele v paritě kupní síly stoupl loni na 94 procent EU z předchozích 92 procent. Česko je tak na úrovni Itálie a nad úrovní Portugalska a Španělska. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad ve Statistické ročence 2021. Česká ekonomika loni klesla o 5,6 procenta, což bylo nejhlubší snížení za dobu existence samostatné České republiky. Česko si zároveň loni udrželo pátý rok v řadě pozici země s nejnižší nezaměstnaností v rámci EU, a to 2,6 procenta. Průměr EU byl loni sedm procent procent. Ze statistik dále vyplývá, že ČR vykázalo loni třetí nejvyšší míru inflace v EU, a to 3,3 procenta.