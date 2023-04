Zkáza na Ukrajině vypovídá, že Rusko cílí na civilní objekty záměrně, řekl Pavel

Ze zkázy v ukrajinských městech se nedá vyvodit nic jiného, než že Rusko cílí na civilní objekty záměrně, řekl dnes novinářům český prezident Petr Pavel ve zničeném ukrajinském městě Borodjanka, kde zahájil svou návštěvu Ukrajiny po boku slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Na místě si prohlédli domy poničené ruskými útoky. Borodjanka společně s městy Buča nebo Irpiň patří mezi symboly válečných zločinů, ze kterých Ukrajina obviňuje Rusko.

"Z toho počtu útoků na civilní cíle se nedá vyvodit nic jiného, než že je to záměr. Chyba navigace nebo chybné zadání cíle se samozřejmě může někdy stát. Ale při tomto počtu to prostě není chyba, to je jednoznačně plán. A ten plán je celkem jasný, vyvolat chaos, hrůzu mezi civilním obyvatelstvem a na základě toho vyvolat tlak na vládu k ústupkům," řekl Pavel mezi zničenými budovami na adresu Ruska. Pavel s Čaputovou do Borodjanky zamířili přímo z nádraží nedaleko Kyjeva, kam dorazili po celonoční cestě vlakem z Polska. Zničené město Pavlovi připomíná zkázu z jiných dějišť vleklých konfliktů, jako je Afghánistán nebo země bývalé Jugoslávie. "Myslel jsem, že už to nikdy neuvidím, zvlášť takhle zblízka a v Evropě. Je to smutný pohled," řekl český prezident novinářům v Borodjance.

Poté Pavel zamířil do města Buča. V kostele jsou vystaveny desítky fotografií, které zachycují oběti ruské invaze, včetně ikonických fotografií, díky kterým se Buča stala jedním ze symbolů válečných zvěrstev. U kostela se prezident setkal se svým přítelem, se kterým má společnou armádní minulost, a s jeho ženou. Manželský pár bydlí v Buči, odkud před ruskými invazními vojsky stihl včas uprchnout. Jeho dům ale ruští vojáci poničili.

Na termínu cesty se Pavel dohodl krátce po své inauguraci telefonicky se Zelenským. Že se cesta uskuteční společně s Čaputovou, která již na Ukrajině byla dříve, se oba politici domluvili po zvolení Pavla. Prezidenta a prezidentku po příjezdu na nádraží ve městě Nemišajeve, které leží desítky kilometrů severozápadně od Kyjeva, přivítali mimo jiné bývalý ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis a český velvyslanec v Kyjevě Radek Matula. Cestu doprovázejí přísná bezpečnostní opatření. Několikačlenný tým obou prezidentů střeží ozbrojení ochránci. Termín návštěvy nesměl být předem zveřejněn a cestující ve vlaku museli mít vypnuté mobilní telefony kvůli riziku jejich zaměření.