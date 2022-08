Zlatokopové soutěžili potřicáté na Otavě

Kolem tisíce lidí z Česka i Slovenska přilákal 30. ročník akce Rýžování zlata na Otavě v Kestřanech na Písecku. Nejlepší zlatokopové zvládli za jedno čtvrthodinové kolo vyrýžovat přes třicet zlatinek, tedy drobných šupinek zlata. Do soutěže se zapojilo asi 200 lidí, z toho asi třetina byly děti. Mladých lidí, jež dobývání zlata z řeky po vzoru prospektorů přitahuje, přibývá. ČTK to řekli zástupci Českého klubu zlatokopů a obce. "Lákavé je, že se lidé dostanou do přírody s kamarády. Je to romantika, protože některé akce jsou v místech, kde byla v minulosti zlatá horečka, takže návrat do minulosti. Pak možnost, že najdete něco zajímavého, protože kromě zlata se dají najít těžké minerály, granáty, safíry. Je to dobrodružství," řekl předseda Českého klubu zlatokopů Vilém Jansa. Princip soutěže je prostý. Lopatkou zlatokopové naplní pískem s kamením pánve, pak už s nimi jen točí a promílají vodou. Na dně zůstanou zlatinky, které si pak rýžovníci lepí na soutěžní kartičky. Za jedno kolo najdou deset až 25 zlatinek, někteří i přes třicet. Na jeden gram zlata by jich ale potřebovali 10.000 až 12.000.