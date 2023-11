Zlatý šperk nalezený loni při orbě v Opavě-Kateřinkách pochází z mladší doby bronzové. Potvrdili to experti, kteří nález zkoumali. Podle nich šlo o ozdobu hlavy. Téměř totožná zlatá ozdoba byla v 80. letech minulého století nalezena také v polských Krzanowicích. Novinářům to řekla mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová. Zlatý šperk objevil loni soukromý zemědělec při práci na poli. Nyní je součástí archeologické sbírky krajského muzea na zámku Bruntál. Od nálezu jej zkoumali experti z bruntálského muzea a Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. "Společně potvrdili prvotní odhady, že se jedná o šperk z mladší doby bronzové, který jistě patřil osobě z vyšší společnosti," uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška (ANO) s tím, že výzkum původu předmětu bude pokračovat. Náměstek hejtmana pro kulturu Lukáš Curylo (KDU-ČSL) uvedl, že podle odborníků byl šperk s největší pravděpodobností ozdobou hlavy. "Měří necelých 50 centimetrů, široký je devět centimetrů a váží 56,5 gramu. Vyrobený je hlavně ze zlata s příměsí stříbra a mědi. Je to jedinečný exemplář na území České republiky," řekl Curylo a upřesnil, že materiál šperku je z 85 procent zlato, ze 14 procent stříbro a jedním procentem měď. Ještě před tím, než se exponát vrátí do rukou odborníků, bude si ho moci prohlédnout veřejnost.