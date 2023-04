Zlínská obuvnická firma Vasky koupila značku Botas. ČTK to dnes sdělila mluvčí společnosti Vasky Aneta Zenkerová. Cenu společnost nezveřejnila. Obuv pod názvem Botas se vyráběla ve Skutči na Chrudimsku od roku 1963. Firma je od letoška v likvidaci, podle vedení podniku za to mohlo zdražení energií a materiálů pro výrobu, výpadek exportu do Ruska a dalších teritorií kvůli válce na Ukrajině i nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

Domluva koupě trvala několik týdnů. Při tom vznikala nová kolekce ve spolupráci značek Vasky a Botas, která je ode dneška v prodeji. "Botas je českou obuvnickou legendou. Neměla by ale žít ve stínu své dřívější slávy. Je načase ukázat, že botasky mají i dnes co nabídnout," uvedl majitel společnosti Vasky Václav Staněk.