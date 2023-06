Zlínská univerzita vydala publikaci o námořní plavbě firmy Baťa ve 30. letech

Zlínská Univerzita Tomáše Bati (UTB) vydala publikaci Max Heller: S Moravou třemi díly světa. Baťovská námořní plavba 1932 – 1935. Mapuje dosud nepříliš známý úsek baťovského meziválečného podnikání, řekla ČTK mluvčí univerzity Petra Svěráková. Kniha obsahuje 25 reportáží z plavby baťovské námořní lodi Morava do Indie a Indočíny od Maxe Hellera (1878 až 1942). "Tyto reportáže vycházely v češtině převážně v týdenních intervalech v baťovských novinách Zlín mezi lednem a červnem 1933. Souběžně je v němčině otiskoval i Hellerův domovský list Prager Tagblatt," uvedla mluvčí. Kniha vychází pod hlavičkou Knihovny UTB, k vydání ji připravil Jan Herman z Informačního centra Baťa při Knihovně UTB. "Mimořádně čtivé reportáže z cest sepsané redaktorem Prager Tagblattu Maxem Hellerem dávají nahlédnout do historie baťovské námořní plavby. Dobový text je nově doplněn o kapitolu věnovanou fenoménu meziválečné československé námořní plavby a blok faktografických údajů k osudům baťovských lodí a jejich posádek," uvedl Herman. Heller patřil mezi německy píšící pražské židovské literáty. Kvůli svému původu byl v roce 1942 deportován do Terezína a následně do Polska, kde zahynul.