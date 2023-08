Zlínská zoo odeslala k vypuštění do volné přírody v Bulharsku 22 supů

Zlínská zoologická zahrada dosud odeslala k vypuštění do volné přírody v Bulharsku 22 supů. Jde o 15 supů bělohlavých, šest mrchožravých a jednoho supa hnědého. Spolupracuje s ochranářskou organizací Green Balkans. Aktuálně dvě samice supa bělohlavého odchované ve zlínské zahradě opustily adaptační voliéru a poprvé zakroužily nad horami středního Balkánu, sdělila dnes ČTK mluvčí zahrady Romana Mikešová. "Mladí supi se totiž často rádi zatoulávají i do vzdálených míst, je proto nutné, aby se maximálně fixovali na místo vypuštění," uvedla mluvčí. Ochranáři připevnili samicím před vypuštěním žluté křídelní značky EK a EM, jedna samička dostala i miniaturní vysílačku pro mapování pohybu.

"Jsme hrdí na to, že jako jedna z mála evropských zahrad odchováváme supy přirozeným způsobem, to znamená přímo pod rodiči. Je to mimořádně důležité, tito ptáci tak mají všechny správné instinkty nutné k tomu, aby jednou byli schopni žít volně v přírodě," uvedl ředitel zlínské zahrady Roman Horský.