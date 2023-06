Zlínský festival přilákal letos do kin přes 23 tisíc diváků

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež ve Zlíně přilákal letos do kinosálů přes 23.000 diváků. Jde o údaj do dnešního poledne, do večera jich ještě přibyde. Věříme, že s odpoledními projekcemi bychom mohli dosáhnout 25.000 diváků, řekla dnes na závěrečné tiskové konferenci výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu Jarmila Záhorová. Loni zavítalo na festivalu do kin 22.500 lidí. Doprovodný program přilákal na sto tisíc lidí, uvedla Záhorová. Zvýšil se také zájem škol. Letošní, 63. ročník festivalu začal ve čtvrtek 1. června, končí dnešním galavečerem s předáváním cen vítězným snímkům. "Letos nás navštívilo 627 školních kolektivů, z toho 49 z mimozlínských škol. A filmových i jiných workshopů se zúčastnilo téměř 2200 dětí," uvedla Záhorová. Festival přivítal 2763 akreditovaných hostů.

Zlínský festival je nejstarší a největší svého druhu na světě. Letos nabídl 295 snímků z 50 zemí, do soutěží bylo zařazeno 132 filmů. K vidění byly snímky z tradičních i netradičních zemí, Norska, Kanady, Peru či Kataru.