Zlínští vědci vyvinuli ekologicky šetrné hydrogely, pomohou udržet vodu v půdě

Vědci z Centra polymerních systémů zlínské univerzity vyvinuli ekologicky šetrné hydrogely, které pomohu udržet vodu v půdě. Zvýší retenční schopnosti půdy a sníží negativní dopady sucha na zemědělství. Hydrogely jsou schopny opakovaně na sebe vázat vodu, udržet ji a postupně uvolňovat, jejich hlavní složkou je kyselá syrovátka, vedlejší produkt při zpracování mléka a výrobě sýrů, řekl ČTK a Českému rozhlasu rektor univerzity a garant výzkumné skupiny Vladimír Sedlařík.

"Dosavadní výsledky ukazují, že naše hydrogely jsou schopny zadržet vláhu v půdě o 30 až 40 procent více v porovnání s půdou bez hydrogelu," dodala vědecká pracovnice Silvie Duřpeková. Odhaduje se, že téměř polovina vyprodukované syrovátky je dále nevyužita. "Použitím kyselé syrovátky pro výrobu hydrogelů lze minimalizovat vznik odpadu a zároveň lze přispět ke zvýšení dostupnosti živin v půdě pro rostliny, a to díky vysokému obsahu minerálních látek obsažených v syrovátce," uvedla Duřpeková.

Hydrogely je možné připravit v podobě prášku, krystalků nebo granulí, které se dají do půdy před setbou rozmetáním či zaoráním do hloubky asi 20 centimetrů. Využít se mohou také v zahradnictví či na domácích zahradách, kdy se malé množství přidá ke kořenovému balu rostlin nebo smíchá se substrátem, do kterého jsou rostliny vysazeny.