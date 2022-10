Změnu pohlaví podstoupilo v Česku za 10 let přes 1100 lidí, častěji ženy

Úřední změnu pohlaví podstoupilo v ČR za 10 let přes 1100 lidí. V posledních letech jich výrazně přibývá, zatímco do roku 2015 byly žádostí schválených speciální komisí ministerstva zdravotnictví desítky, loni 195. V tuzemsku a zemích východní Evropy převažují trojnásobně častěji ženy měnící se v muže, na Západě naopak. Na tiskové konferenci Všeobecné fakultní nemocnice v Praze k problematice transgenderu to řekl klinický psycholog Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty a VFN Petr Weiss. Čeští lékaři se problematikou zabývají už od 60. let. "Proč se člověk cítí nekomfortně ve svém těle, do kterého se narodil, nevíme. Příčiny těchto poruch neznáme, a proto je ani nedokážeme kauzálně řešit. Neumíme změnit software, tedy to, co mají naši pacienti v hlavě, čím se cítí být, v rámci možností se alespoň snažíme změnit hardware, tedy jejich tělo. Psychologickou a psychiatrickou intervencí, hormonální léčbou, operací, následnou psychiatrickou terapií tak, aby se i vzhledem co nejvíc přiblížili pohlaví, kterým se cítí být," popsal Weiss. Změna identity, která vede i k úřední změně pohlavní, je několikaletý proces. Od roku 2012 ho upravuje zákon o specifických zdravotních službách.