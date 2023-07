Změny v penzích přinesou podle Jurečky udržitelnost, opozice je má za krádež

Navrhované změny v penzích jsou nutné pro dlouhodobou udržitelnost důchodového systému, řekl dnes ve Sněmovně ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) při druhém čtení vládní novely. Opozice naopak mluví o šetření na penzistech, nebo dokonce o jejich okrádání. Předloha předpokládá zpomalení řádných valorizací penzí a zpřísnění podmínek pro předčasné důchody.

Předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová míní, že jediným účelem nynější předlohy je "připravit současné i budoucí důchodce o peníze". "Důchodci, zejména ti starší a nemocní, jsou odkázáni na stát a naší úlohou je postarat se o ně," zdůraznila Schillerová. K předloze se mohou sejít na dvě desítky opozičních pozměňovacích návrhů. Týkají se zejména zachování některých nynějších parametrů valorizací a pravidel pro předčasné penze i vypuštění všech změn obsažených v novele.

Některé z úprav, jak je připravila SPD, by navíc umožnily lidem s předčasnou penzí přivydělat si až tři čtvrtiny minimální mzdy na běžné pracovní smlouvy. Zvedly by také základní výměru důchodu o pět procentních bodů na 15 procent průměrné mzdy nebo by zrušily krácení předčasných penzí lidem, kteří hradili odvody aspoň 45 let.

Naprostá většina vládních změn v penzích by měla být účinná podle představ kabinetu od letošního září kromě jednoho ze čtyř parametrů zpřísnění podmínek pro předčasné důchody, který má vejít v účinnost o rok později. Jde o prodloužení minimální doby práce a hrazení odvodů z 35 na 40 let.