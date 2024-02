Zmocněnec: Podnikatelská mise na Ukrajinu vyústila v konkrétní projekty

Podnikatelská mise na Ukrajinu, která se uskutečnila minulý týden, vyústila v konkrétní projekty a návrhy řešení v prioritních potřebách ukrajinských partnerů. V tiskové zprávě ministerstva zahraničí to uvedl vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Do země napadené Ruskem vyrazilo na 30 zástupců českého průmyslu z energetiky, ze zdravotnictví a z infrastruktury. Firmy vystoupily na podnikatelských fórech v Kyjevě, Dnipru, ale i Kryvém Rihu, kde jednaly s více než třemi stovkami ukrajinských partnerů, uvedl úřad. Setkaly se s nejvyššími představiteli tamní vlády, regionů i se zahraničními dárci. Jednalo se vůbec první skupinu podnikatelů, která přijela jednat o obchodních příležitostech do Kryvého Rihu, průmyslového centra vzdáleného několik desítek kilometrů od válečné fronty. "Navazujeme na dlouhodobý plán české vlády držet patronát nad obnovou Dněpropetrovské oblasti. Je to nejvýznamnější hospodářská a průmyslová oblast Ukrajiny. A Česká republika je zase nejvíce průmyslovou zemí Evropské unie. Struktura našich ekonomik je velmi podobná, uvědomují si to podnikatelé na české i ukrajinské straně," uvedl Kopečný. Delegace navštívila také zdravotnické zařízení v Dněpropetrovské oblasti podporované českou vládou. Při této příležitosti nemocnice darem obdržela technologii virtuální reality, která umožňuje pacientům po těžkém zranění navracet schopnost jemné motoriky a pomocí cvičení se postupně připravit na návrat do normálního života. Zdravotnictví je podle českého velvyslance na Ukrajině Radka Pecha dlouhodobě jednou z primárních oblastí české pomoci Ukrajině.