Zmocněnkyně: V ČR je asi 30 tisíc dětských uprchlíků z Ukrajiny bez doprovodu

V Česku je zhruba 30.000 dětských uprchlíků z Ukrajiny, kteří se sem dostali sami bez dospělých. Část z příchozích dětí a mladých zůstává v dětských domovech. Úřady i organizace by se měly na podporu a začlenění této zranitelné skupiny víc zaměřit. ČTK to řekla zmocněnkyně pro lidská práva a národní koordinátorka pro adaptaci a integraci uprchlíků Klára Šimáčková Laurenčíková. Experti radí zajistit pro děti a mladé místa ve školách, posílit výuku češtiny a nabídnout jim kroužky. Podle výzkumu agentury PAQ Research chodilo na konci loňska v ČR do středních škol 46 procent mladých z Ukrajiny a do základních škol 90 procent ukrajinských dětí. "V tuto chvíli evidujeme zhruba 30.000 dětí bez doprovodu, které jsou na území České republiky. Vnímáme tuto skupinu jako zvlášť zranitelnou. Byť určitá část dětí tady postupně dosáhne plnoletosti, tak nemají žádné vazby v komunitě, žádnou širší rodinu, nikoho, kdo by v případě problémů mohl být přirozenou podporou. Je důležité, abychom dokázali s touto skupinou zůstat v kontaktu a abychom také byli připraveni nabídnout podporu a pomoc, pakliže to bude potřeba," uvedla zmocněnkyně. Podle ní sami do Česka přicházejí spíš mladí nad 15 let. Po příjezdu dostávají příchozí vízum k ochraně. S ním mají zdravotní péči, přístup ke vzdělání i zajištění.