Značka Benzina postupně skončí, čerpací stanice se přejmenují na Orlen

Čerpací stanice Benzina se budou nově jmenovat Orlen. Vyplývá to z vyjádření polské společnosti PKN Orlen. Ta je od roku 2018 vlastníkem petrochemického holdingu Orlen Unipetrol, do kterého Benzina patří. Čerpací stanice si i v budoucnu udrží prvky značky Benzina, název Orlen ale bude dominantní. Do konce letošního roku se promění zatím prvních 8 stanic.

Benzina působí na českém trhu přes 60 let. V současnosti provozuje 421 čerpacích stanic, a s čtvrtinovým podílem je dlouhodobým lídrem trhu.