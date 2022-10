Zoo Dvůr Králové čeká nejvyšší návštěvu za 30 let

Safari Park Dvůr Králové nad Labem v pondělí překonal hranici 600.000 návštěvníků a letos čeká nejvyšší návštěvnost za posledních 30 let. Již nyní počet návštěvníků přesáhl loňskou celoroční návštěvu 543.772 lidí. ČTK to řekla mluvčí zoo Zuzana Boučková. Zoo v pondělí také poprvé návštěvníkům představila dva levharty perské narozené v srpnu. Vzácné šelmy chovatelé vypustili do venkovního výběhu. Dva mladí samci jsou s ohledem na genetický původ rodičů pro evropský chov velmi cenní. Za poslední rok se mláďata tohoto druhu nenarodila v žádné jiné zoo.

Dvorská zoo se specializuje na Afriku a je nejnavštěvovanějším turistickým cílem východních Čech. Návštěvnost by měla ještě významně zvednout akce Týden duchů, která začala v sobotu a potrvá do neděle 30. října. Loni Týden duchů, při němž je hlavní atrakcí vytváření strašidel z dýní, navštívilo přes 24.000 lidí.