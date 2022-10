Zoo Dvůr opraví poslední nádrž Vodních světů, budou v ní krokodýli štítnatí

Safari Park Dvůr Králové nad Labem chystá opravu poslední nádrže v pavilonu Vodní světy. Umístí do ní mláďata tří vzácných krokodýlů štítnatých. Zatím v pavilonu Vodní světy od letošního srpna žije dospělá samice krokodýla štítnatého, kterou zoo získala na konci roku 2020 ze španělské Valencie. ČTK to dnes řekla mluvčí zoo Zuzana Boučková. Tři malé krokodýly štítnaté zoo získala letos na jaře z Francie. Zatím žijí v zázemí zoo, kde je chovatelé nedávno spojili k sobě. "Na přelomu října a listopadu začne oprava poslední nádrže Vodních světů, do které se následně přemístí," uvedla mluvčí. V době příchodu do zoo krokodýli měřili 60 až 80 centimetrů a dosud povyrostli o pět až šest centimetrů. Pavilon Vodní světy zoo přestavěla nákladem téměř 16 milionů korun v roce 2020. Vybudovala v něm nové nádrže, v nichž ukazuje například život v africkém jezeře Malawi. V jedné z nádrží žijí krokodýli čelnatí. Základ chovu krokodýlů štítnatých by měla položit devatenáctiletá samice. Dvoumetrový plaz žil do srpna v zázemí zoo a přivykal si na nové prostředí.