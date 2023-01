Zoo Praha buduje expozici pro koně Převalského, otevření plánuje na jaro 2024

V horní části pražské zoologické zahrady v Troji vzniká expozice pro koně Převalského. Zahrada o tom informovala v tiskové zprávě. Stavební práce začaly loni v říjnu, postupně bude následovat přestavba dalších úseků takzvaných plání až po občerstvení Obora. Po dokončení se tak do Zoo Praha vrátí i nosorožci. Otevření expozice pro koně Převalského plánuje na jaro 2024. Nyní lze koně spatřit pouze na pražských Dívčích hradech, kde se prohání šestičlenné stádo. Kůň Převalského je posledním žijícím divokým druhem koně. Pražská zoo je chová od roku 1932 a od roku 1959 vede mezinárodní plemennou knihu. "Koně Převalského jsou ikonickými zvířaty Zoo Praha. Přeměna tzv. Plání právě proto začíná jejich stájemi a výběhy, které doplní expozice dalších zvířat, například kočkovité šelmy manula nebo zvířete-legendy olgoje chorchoje," uvedl k plánům ředitel zoo Miroslav Bobek. Ten také nevyloučil, že případní potomci dvou klisen z pětičenného stáda budou přepraveni do vlasti svých předků, Mongolska. "Příprava nového reintrodukčního projektu si vyžádá několik let, ale vyloučené to není," podotkl. Loni v květnu se v pražské zoo narodilo 250. hříbě koně Převalského a v Mongolsku se podle zahrady narodilo také hříbě třetí generace z převozů divokých koní z Evropy do této země, které organizovala pražská zoo. Klisna Anežka, kterou z Prahy do Gobi přepravili v roce 2012, má teď na místě už své pravnouče.