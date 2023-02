Zoo Praha přepraví koně Převalského na východ Mongolska

Pražská zoologická zahrada vybrala se svými kolegy v Mongolsku území pro transport koní Převalského, zvolili Údolí klášterů na východě Mongolska. To by se tak mělo stát čtvrtým územím v této zemi, kam se koně Převalského vrátí. První koně by z chovu pražské zoo i stávajících mongolských lokalit mohli být na vybrané území přepraveni v roce 2026. Dosud se koně přepravovali zvláště do oblasti zvané Velká Gobi B v jihozápadním Mongolsku.

Po dálkovém průzkumu země a návštěv území zvolili pracovníci pražské zoo pro transport koní území, které se z velké části nachází uvnitř Přísně chráněné oblasti (SPA). „Nachází se zde bohatý porost trav, má vhodný terénní profil, není výrazně zamořeno klíšťaty a nejbližší pastevci kočují desítky kilometrů daleko. Lepší území určitě nenajdeme,“ dodal ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Kůň Převalského je posledním žijícím divokým druhem koně. Pražská zoo je chová od roku 1932 a od roku 1959 vede mezinárodní plemennou knihu.