Zoo Praha připravuje návrat koní Převalského do volné přírody v Kazachstánu

Pražská zoo připravuje návrat koní Převalského do volné přírody v Kazachstánu. Českým novinářům to v Astaně řekl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek, který v kazachstánské metropoli podepsal memorandum o spolupráci mezi Zoo Praha a Výborem pro lesnictví a divočinu ministerstva ekologie a přírodních zdrojů Kazachstánu. "Memorandum o spolupráci de facto definuje postup, kterým sem budou koně navraceni. To znamená výběr lokality, jejich průzkum a potom vlastní dovoz koní. Je to pro nás přelomový den. My bychom měli návrat koní Převalského odborně řídit a podílet se na něm i fakticky, i když finanční stránku si zajistí kazašská strana," řekl ředitel pražské zoo. Připomněl přitom, že Kazachstán patří k zemím, kde koně Převalského v minulosti žili. Vybrané lokality jsou čtyři. Ředitel pražské zoo uvedl, že podobný projekt, pouze s časovým předstihem, realizuje pražská zoo i v Mongolsku.

Kůň Převalského je posledním žijícím divokým druhem koně. Pražská zoo je chová od roku 1932 a od roku 1959 vede mezinárodní plemennou knihu. Do Mongolska pražská zoo v rámci projektu Návrat divokých koní zatím přepravila 34 koní.