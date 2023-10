Zpěvák Václav Neckář vstoupil do Síně slávy Českého rozhlasu

V pražském divadle Rokoko vstoupil zpěvák Václav Neckář do Síně slávy Českého rozhlasu. Ocenění v podobě skleněného mikrofonu získal jako teprve druhý umělec v oblasti hudby. První byla Marta Kubišová. Neckář začal s tehdejším Československým rozhlasem spolupracovat na začátku šedesátých let, když v plzeňském studiu nahrával své první písně. Proslavil se ale hlavně v pražském Rokoku. Za svůj umělecký vrchol sám považuje přelom 70. a 80. let, kdy nazpíval řadu hitů. Do síně slávy Českého rozhlasu byl Václav Neckář symbolicky uveden dva dny před svými 80. narozeninami. Pokřtil také své nové album a obdržel cenu za celoživotní dílo od vydavatelství Supraphon.

Rozhlasová Síň slávy je speciální ocenění, které uděluje generální ředitel Českého rozhlasu výrazným osobnostem Českého rozhlasu za jejich přínos pro rozhlasovou tvorbu a její rozvoj.