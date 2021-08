Zpráva: Příspěvek na bydlení využívá jen část domácností s nárokem na dávku

Příspěvky na bydlení od státu využívá jen malá část z domácností, které by na ně měly nárok. Ze seniorů je to asi desetina a z rodin s dětmi necelá třetina. Vyplývá to ze zprávy o vyloučení z bydlení za rok 2020, kterou připravila iniciativa Za bydlení. Podle jejích expertů by právě příspěvkem mohl stát řešit část problémů s nedostupností bydlení v Česku.

Na příspěvek mohou dosáhnout lidé, jimž na přiměřené bydlení nestačí 30 procent příjmu a v Praze 35 procent. Za přiměřenou bytovou plochu pro jednu osobu se považuje 38 metrů čtverečních, pro dvě 52, pro tři 68 a pro čtyři a víc lidí 82 metrů. Podle údajů ministerstva práce úřady vyplatily letos v červnu 163.700 příspěvků na bydlení.

Podle autorů zprávy se v Česku mluví hlavně o zneužívání dávek a jejich nutné revizi. "Ve skutečnosti minimálně v případě příspěvku na bydlení mnohem častějším probléme je nevyužívání než zneužívání dávek," uvedli autoři. Analytik iniciativy Za bydlení Jan Klusáček míní, že lidé o možnosti státní podpory buď nevědí, nebo nechtějí brát dávky.