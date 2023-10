Zpráva: Těsně nad hranicí chudoby žijí v ČR asi dva miliony lidí, pod hranicí zhruba milion

Těsně nad hranicí chudoby jsou v České republice asi dva miliony lidí, pod touto hranicí žije zhruba milion lidí. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení, kteří prezentovali zprávu o stavu chudoby v Česku. Zpráva čerpá z veřejně dostupných zdrojů a průzkumů. Nyní žije v Česku 660.000 lidí v exekuci, dohromady jsou nyní čtyři miliony exekučních řízení. Ohroženo ztrátou bydlení je v ČR asi 1,27 milionu lidí. Problém také bude s dostupností azylového bydlení. Podle autorů zprávy je potřeba zlepšit možnosti oddlužování, zařídit dostupné bydlení a upravit systém dávek a mezd. "Česká republika je v Evropské unii unikátní tím, že má obrovské množství lidí žijících těsně nad hranicí chudoby. Podle odhadů jsou to až dva miliony lidí," řekl předseda EAPN ČR Karel Schwarz. Další milion lidí žije podle něj pod touto hranicí. Podle zprávy jsou chudobou nejčastěji zatížené matky samoživitelky a senioři. U seniorů se podle dat PAQ Research meziročně situace zlepšila. "Před rokem bylo až 27 procent domácností seniorů v příjmové chudobě, dnes je to díky valorizacím asi osm procent," řekl analytik pro sociální záležitosti Charity ČR Jiří Vraspír. Situace se podle něj v posledním roce zhoršila zejména pro rodiny s nízkými příjmy. Třetina domácností se po zaplacení všech nákladů octne na nule či pod ní. Oproti datům před několika lety je to zhoršení o více než deset procentních bodů. Podle dat se nachází v Česku 13 procent domácností v příjmové chudobě.