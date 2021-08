Zpráva: V bytové nouzi je až 62.000 domácností a až 166.000 lidí, počet rostl

V provizorním bydlení, nevyhovujícím bytě či bez domova v Česku může být až 62.000 domácností. V nich může žít až kolem 166.000 lidí, z nich až 51.000 dětí. Nejhorší je situace v největších městech a také v severních Čechách a na severní Moravě. Problémy s bydlením má stále více seniorů, tvoří už pětinu obyvatel ubytoven. Výsledky zprávy o problémech s bydlením v Česku za rok 2020 dnes představil analytik iniciativy Za bydlení Jan Klusáček.

Výsledky ukázaly, že na ubytovnách přibývá seniorů. Podle Klusáčka tak starší lidé tvoří až pětinu domácností z ubytoven. Víc lidí ve vyšším věku je i v azylových domech. Třetina ze seniorů se do problémů dostala až po šedesátce. Celkem je v bytové nouzi minimálně 5500 osob nad 65 let. Většinou jsou to vdovy.