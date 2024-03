Zpřístupněné jeskyně v ČR letos zahájí jarní sezonu s předstihem, aby byly otevřené i na velikonoční svátky. Některé otevřou už na Zelený čtvrtek, další od pátku. Všude bude mimořádně otevřeno i na Velikonoční pondělí. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí Správy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš. "Bylo by škoda, když letos velikonoční svátky a prázdniny připadly už na březen, připravit turisty o možnost podívat se v rámci prvních jarních dní i do některé ze zpřístupněných jeskyní," uvedl ředitel Správy jeskyní ČR Lubomír Přibyl. Za loňský rok si našlo cestu do 14 tuzemských jeskyní přes 714 tisíc lidí, zatímco předchozí rok to bylo necelých 682 tisíc. Nejvíc návštěvníků tradičně zamířilo do Punkevních jeskyní, druhými nejnavštěvovanějšími byly Koněpruské jeskyně.