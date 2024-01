Zranění po požáru baru, hospitalizováni v Liberci, nejsou v ohrožení života

V Krajské nemocnici v Liberci je 11 z 15 zraněných z nočního požáru restaurace v Liberci. Někteří byli popálení, další se nadýchali škodlivin. U jednoho byla nutná resuscitace, aktuálně v ohrožení života není nikdo. ČTK to řekl krajský mluvčí nemocnice Václav Řičář. Okolnosti požáru vyšetřuje policie pro podezření ze zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení, zatím nikoho neobvinila. Podle informací serveru iDNES.cz bar po konfliktu s obsluhou zapálil jeden z návštěvníků. Pokud se to potvrdí, hrozí mu až 15 let vězení.