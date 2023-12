Zranitelným uprchlíkům by se mohla zvýšit od ledna podpora na bydlení

Části uprchlíků by se od ledna mohly při výpočtu humanitární dávky zohledňovat vyšší náklady na bydlení, podpora by se jim tak zvedla. Dětem, lidem nad 65 let či invalidům by úřad práce měl započítávat proti dnešku dvojnásobnou částku. V evidovaném bytě by jim při stanovení dávky uznal 6000 místo 3000 korun na měsíc, jinde pak 4800 místo 2400 korun na měsíc. Počítá s tím navrhované nařízení, které by podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) vláda měla schvalovat ve středu. Dosavadní podpora je podle organizací na pomoc příchozím nízká, byt se za ni nedá uhradit a uprchlíci se zadlužují. Ministerstvo práce problém řeší vyplácením dávky mimořádné okamžité pomoci. Zvýšení částek má podle něj ale přispět k přestěhování lidí ze zařízení do bytů.