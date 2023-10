Zrekonstruovaný zámek Telč bude poprvé přístupný i v zimě

Zrekonstruovaný zámek v Telči už si přišlo prohlédnout 38.000 lidí. Otevřený je po rozsáhlé několikaleté opravě od konce července. Letos poprvé bude jeho část pravidelně přístupná i mezi listopadem a březnem, kdy je většina památek v regionu zavřená. Lidé budou moci jít vždy v pátek a o víkendu do instalovaného depozitáře a zámeckého muzea, ve kterém je k vidění i stříbrná jídelní souprava desítky let uložená na zámku v Náměšti nad Oslavou. Velkou atrakcí muzea je i možnost prohlídky zámecké kaple. ČTK to řekla správkyně depozitářů a zástupkyně kastelána zámku Lucie Norková. V období Vánoc si budou moci lidé užít i jednu z prohlídkových tras, kterou má ozvláštnit vánoční výzdoba a také kulturní program.