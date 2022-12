Zrušení automatického zakládání datových schránek Senát schválil

Automatické zřizování datových schránek obyvatelům zřejmě od příštího roku zavedeno nebude. Nepodnikající fyzické osoby by měly získat datovou schránku nadále jen na vyžádání. Senát to dnes schválil v novele o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Novelu ještě dostane k podpisu prezident.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) uvedl, že tento plán je "příliš ambiciózní" a zkomplikoval by život lidem s nižšími digitálními dovednostmi. Lidé by sice mohli schránku znepřístupnit, bylo by to ale podle něho příliš zatěžující. Ministr také uvedl, že lidem bude nadále vytvoření datové schránky nabízeno jako možnost, nikoli jako povinnost.