Zvolený prezident Pavel se v úterý sejde s premiérem Fialou

Zvolený prezident Petr Pavel se v úterý sejde s premiérem Petrem Fialou. Tento týden se zúčastní také výstavy motocyklů nebo debaty v Centru současného umění DOX, kterou pořádá týdeník Respekt. Vyplývá to z Pavlova kalendáře, který médiím zpřístupnil jeho tým. Ke svému programu by se měl Pavel vyjádřit na dnešní dopolední tiskové konferenci.

Schůzka s Fialou je naplánována na úterní dopoledne. Od zvolení se již viděli několikrát, Fiala přijel Pavlovi popřát přímo do volebního štábu, mluvili spolu také na setkání nejvyšších ústavních činitelů. Při výjezdu do Ústeckého kraje minulý týden Pavel novinářům řekl, že chce Fialovi navrhnout konání výjezdního zasedání vlády v Karlovarském či Ústeckém kraji. Nepředpokládá ale, že by se ho společně s vládou zúčastnil.