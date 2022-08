Zvon #9801 pro Prahu je vyčištěn, zvonaři namontovali hlavu a udělali zkoušku

Památeční Zvon #9801 pro Prahu je dokončen. Zvonaři ho vyčistili, namontovali takzvanou hlavu a srdce a provedli tónovou zkoušku. Zvon v tuto chvíli čeká už pouze na převoz do Prahy, který by se měl uskutečnit ještě letos v srpnu. ČTK to řekl Ondřej Boháč, zvoník a předseda spolku Sanctus Castulus, který vznik zvonu inicioval. Peníze iniciátoři vybírají ve veřejné sbírce . Zvon vyrobila rakouská zvonařská dílna Grassmayr z Innsbrucku, která rovněž odlila největší fungující kostelní zvon na světě, který je v rumunské Bukurešti.

Zvon bude umístěn v budoucnu na Rohanském ostrově, odkud byly odvezeny zvony rekvírované za druhé světové války. Ocelové srdce zvonu váží přibližně 400 kilogramů. V dílně už sestavený zvon zvonaři vyzkoušeli - poprvé ho rozezněli právě bratři Johannes a Peter Grassmayrovi.

Ze slitiny tvořené ze 78 procent bronzem a z 22 procent cínem byl zvon odlit letos v pátek 10. června a od té doby v takzvané licí jámě chladnul. Po vyzvednutí 23. června měl stále teplotu okolo 70 stupňů Celsia. V následujících dnech a týdnech jeho povrch zvonaři čistili, pískovali a odstraňovali zbytky formy. Zvon měří 187 centimetrů a váží 9801 kilogramů. Hmotnost byla stanovena na základě počtu zvonů zrekvírovaných za druhé světové války. Plášť zdobí fragmenty ze zvonů, které byly za války zničeny a jejichž kov byl využit ve zbrojařském průmyslu.