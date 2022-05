Zvýšení minimální mzdy by podle Síkely zatížilo průmysl a obchod

Zvýšení minimální mzdy, jak žádají odbory, by podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) ohromně zatížilo firmy a obchod. Považoval by ho za velmi nešťastný krok. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce dnes ministr uvedl, že navýšení minimální mzdy by zemi posunulo blíže ke stagflaci, tedy stavu vysoké inflace a nízkého hospodářského růstu. Zvýšení sumy pro zaměstnance s nejnižší mzdou o 2000 korun na 18.200 korun požaduje kvůli inflaci Českomoravská konfederace odborových svazů.

Spotřebitelské ceny se v březnu meziročně zvedly o 12,7 procenta. Vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dříve řekl, že koalice příští týden stanoví termín zahájení vyjednávání vlády s odbory o minimální mzdě i platech.