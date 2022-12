Zvýšení platů pro pedagogy půjde na odměny, požadavek odborů vláda nevyslyšela

Vláda nezvýší pro příští rok platové tarify pracovníkům veřejného sektoru, tedy učitelům, úředníkům, pracovníkům v kultuře, sociálním pracovníkům či zdravotníkům. O rozdělení navýšené sumy na výdělky kabinet dnes nerozhodl. Celá částka by tak měla putovat do odměn. Na tiskové konferenci po jednání vlády to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Suma na platy se příští rok proti letošku zvedne o čtyři procenta. Odbory požadovaly, aby vzrostl hlavně základ výdělku a zbytek se využil na odměny. Vláda už dřív rozhodla, že tarify od ledna zvýší jen bezpečnostním sborům.

Odbory požadovaly zvýšení platů kvůli inflaci ještě letos. Uspěly jen částečně. Vláda nařídila letos od září přidat jen některým profesím, kterým se letos v lednu výdělek nezvedl. Po zářijovém jednání lídrů koaličních stran s odborovými předáky ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) oznámil, že vláda se zvýšením tarifů zaměstnanců veřejné a státní služby nepočítá. Základ výdělku se chystá zvednout o deset procent jen policistům, hasičům či vojákům. Ostatním profesím navýší sumu na platy o čtyři procenta, peníze mají ale putovat jen do odměn.