Zvýšení úrokové sazby je podle Babiše nesmyslné, ekonomice nepomůže

Zvýšení úrokové sazby o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta, o němž rozhodla Česká národní banka, je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) naprosto nesmyslné a nepochopitelné. Místo toho, aby ČNB podpořila ekonomiku, nechá vydělat bankám a zdražování nezabrání, řekl předseda dosluhující vlády ČTK. Jde podle něj o čistou teorii odtrženou od praxe.

Formující se nová vládní koalice Spolu a PirSTAN má rozhodnutí za reakci na rostoucí výdaje státu. Kandidát na premiéra Petr Fiala (ODS) napsal ČTK, že rozhodování o úrokových sazbách je čistě v kompetenci ČNB a vláda by do toho nijak neměla zasahovat. Každopádně, kdyby současná vláda tolik nezvyšovala výdaje státu, tak by ani centrální banka nemusela sahat k výraznějším úpravám úrokových sazeb, uvedl.

Rozhodnutí ČNB ukazuje, že centrální banka bere enormní růst inflace vážně. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Připomněli, že základní sazba ČNB bude s platností od pátku nejvyšší od prosince 2008. Zakladatel finanční skupiny CFIG Martin Chovanec soudí, že navýšení sazeb ČNB je bezprecedentní krok, který vejde do učebnic ekonomie. "Domnívám se ale, že nepomůže srazit rychle rostoucí inflaci. Ta je tažena zejména vnějšími faktory, na které navýšení sazeb nemá žádný vliv. Ruku v ruce s tím se však razantně zvýší úrokové sazby u hypoték a úvěrů, což by mohlo trochu zchladit realitní trh," poznamenal.