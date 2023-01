Zvyšují se důchody a přidává se k nim i bonus 500 korun za vychované dítě

Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody v Česku se ode dneška zvyšují. Pevný díl penzí se všem zvedá o 140 korun na 4040 korun. Zásluhová část, která se stanoví podle odpracovaných let a výše odvodů, roste o 5,1 procenta. Průměrná starobní penze se tak celkem zvedá o 825 korun. Do zásluhové výměry se nově přidává ale ještě bonus 500 korun za vychované dítě. S tímto výchovným a s valorizací by tak průměrný starobní důchod měl podle ministerstva práce dosahovat asi 19.500 korun. Vedení resortu počítá s tím, že kvůli inflaci by se penze mohly valorizovat mimořádně znovu začátkem léta. Do předčasného důchodu bez krácení částky mohou začít chodit záchranáři a podnikoví hasiči.